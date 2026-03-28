Tottenham, alcuni tifosi contrari a un possibile arrivo di De Zerbi: “Ha difeso Greenwood”

Tramite i propri social, tre gruppi di tifosi del Tottenham Hotspur hanno diffuso un comunicato contrario a un possibile approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs.

Questo il comunicato:

“Il calcio non esiste in una bolla. Il club è responsabile di stabilire dei valori che influenzano come i suoi tifosi si sentono accolti e quali comportamenti sono considerati accettabili. Gli Spurs sono in una fase in cui è necessario ricostruire non solo i risultati, ma la cultura stessa. L’ambiente intorno alla squadra, al centro sportivo e oltre, deve essere intenzionale e coerente. Deve riflettere i valori che il club dichiara di sostenere. E l’allenatore gioca un ruolo enorme in tutto questo. Quando qualcuno nella sua posizione difende pubblicamente un giocatore come Mason Greenwood e lo fa in un modo che sminuisce la gravità di quello che è successo, diventa rilevante non solo per quello che dice, ma soprattutto per quello che rappresenta. Siamo orgogliosi dei progressi fatti per rendere il calcio più inclusivo e accogliente e quei progressi devono essere ritenuti importanti. Non chiediamo perfezione, ma responsabilità, trasparenza e una leadership che rispetti i valori che questo club rappresenta. Il motto insieme, sempre, deve pur significare qualcosa. Per noi significa no a De Zerbi”.

Foto: Instagram Marsiglia