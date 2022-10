Tottenham, 7 trasferte di fila senza successi in Europa. Il triste record negativo degli Spurs

Continua la striscia non positiva del Tottenham nelle trasferte europee. Dopo lo 0-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte gli Spurs allungano a 7 gare consecutive senza un successo fuori casa. In questa stagione era arrivata una sconfitta sul campo dello Sporting CP mentre nella passata stagione in Conference League la miseria di un pari col Rennes e gli incredibili ko contro Paços Ferreira, Vitesse e Mura. Nel 2020/21 in Europa League il pesante ko 3-0 contro la Dinamo Zagabria. UItimo successo il 24 febbraio 2021 sul campo del Wolfsberger, nel turno intermedio di Europa League.