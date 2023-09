Tottenham, 13 punti in 5 partite: è il miglior avvio nella storia

Tredici punti in 5 giornate di Premier League, con gli ultimi tre ottenuto al 98′ e 100′ del match contro lo Sheffield United, per il Tottenham. Per la formazione, attualmente allenata da Angelos Postecoglou, questo è il miglior avvio di campionato della sua storia.

Foto: Instagram Tottenham