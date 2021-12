Toscano: “Quando la Reggina mi ha richiamato, ho sentito il fuoco dentro”

Mimmo Toscano, nuovo allenatore della Reggina, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Ringrazio la società per aver riposto a me la fiducia, se sono qui è perché le cose non vanno bene. La motivazione è tanta e sono convinto che questa squadra ha dei valori, che però sono stati persi nell’ultimo periodo. E’ un campionato difficile, il più difficile degli ultimi anni. In questo momento bisogna guardarsi alle spalle e serve ritrovare compattezza e equilibrio. Sabato abbiamo una partita difficile, ci aspetta un finale di girone d’andata difficile ma affascinante, ho visto una squadra determinata e cattiva. Quando mi hanno chiamato ho sentito il fuoco dentro, mi sono sentito orgoglioso e ho sentito belle sensazioni. Per ritornare ad esprimere determinati valori devi lavorare, non arrivano automaticamente. Nell’ultimo periodo ho avuto la sensazione che si pensasse singolarmente, bisogna pensare da squadra”. Foto: sito ufficiale Reggina