Toscano: “Per fare risultato con l’Empoli serve attenzione, concentrazione e personalità”

L’allenatore della Reggina Domenico Toscano ha parlato nella conferenza stampa di vigilia alla sfida con l’Empoli:

“Sfidiamo una squadra che sta in alto in classifica, che è in fiducia e che sta raccogliendo ciò che ha seminato.

Andremo a giocarcela consapevoli della nostra forza, per ottenere risultati utili possiamo solo insistere e perseverare nel nostro lavoro. Serve attenzione, concentrazione e personalità.

Lafferty? Gli siamo tutti molto vicini per la sua perdita, la notizia ha scosso tutti”.

