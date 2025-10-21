Torrisi nuovo allenatore della Reggina e unico nome per la panchina: tutto confermato, dall’incontro di ieri all’annuncio

21/10/2025 | 15:03:51

Ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva l’incontro tra la Reggina e Alfio Torrisi per affidargli la panchina amaranto dopo l’esonero di Trocini. Per la cronaca unico nome per la panchina tra altre supposizioni (troppe) senza alcun tipo fondamento. Adesso è arrivata anche l’ufficialità del club calabrese, questo il comunicato: “AS Reggina 1914 comunica di aver conferito l’incarico di allenatore della prima squadra al Sig. Alfio Torrisi, che assume la guida tecnica del club fino al 30/06/25 con opzione di rinnovo. Nato il 26 gennaio 1982, il tecnico siciliano si è distinto negli ultimi anni per un percorso di crescita costante e di assoluto rilievo. Dopo le prime esperienze sulle panchine di Nicolosi, Massiminia, Trecastagni e Sant’Antonio, dove ha evidenziato notevoli qualità gestionali e capacità di valorizzazione dei giovani, ha successivamente guidato il Paternò in Serie D, conducendo una stagione di alto profilo coronata da risultati significativi che gli sono valsi la chiamata del Trapani Calcio. Con la formazione granata, nella stagione d’esordio, ha ottenuto l’accesso ai playoff, vincendo la competizione, mentre nella stagione successiva ha condotto la squadra alla promozione diretta in Serie C, al termine di una brillante cavalcata sportiva. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa venerdì 24 ottobre, alle ore 16 presso la Sala “Nakamura” del Centro Sportivo Sant’Agata. Contestualmente, la AS Reggina 1914 comunica la composizione dello staff tecnico che affiancherà il Sig. Torrisi nella guida della prima squadra:

Allenatore in seconda: Salvatore Sorci

Preparatore atletico: Riccardo Calzone, Giuseppe Saccà, Paolo Albino e Andrea Siclari

Collaboratore tecnico e match analyst: Danilo Polito

Preparatore dei portieri: Stefano Pergolizzi

La società rivolge al Sig. Torrisi e a tutto il suo staff i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati e di proseguire nel percorso di crescita sportiva e professionale della AS Reggina 1914″.

FOTO: Sito Reggina