Torres e l’addio al calcio giocato: “Ho ascoltato il mio corpo. Futuro all’Atletico? Ora…”

Due giorni fa l’annuncio, ora Fernando Torres spiega i motivi che lo hanno portato a dire addio al calcio giocato. L’ormai ex attaccante ha parlato così in conferenza stampa: “Ho ascoltato il mio corpo. Non mi piaceva tanto quanto prima ed è per questo che penso che la cosa più onesta da fare sia lasciare ora. Voglio rinunciare al calcio con la coscienza pulita. Sono molto orgoglioso di tutto ciò che ho vissuto nella mia carriera e di tutte le squadre in cui ho giocato. Per tutti quei grandi rivali che ho affrontato. Sono stato fortunato a giocare in alcune delle migliori squadre del mondo e vincere alcuni dei trofei più importanti, ecco perché mi sento fortunato. Ho avuto momenti difficili, ma sono sempre stato circondato da persone che mi hanno aiutato. Ho avuto molte persone vicino a me. Continueranno a stare con me in futuro, dove mi attendono grandi sfide. Dopo 18 anni entusiasmanti penso che sia giunto il momento di mettere fine alla mia carriera calcistica. Credo che la squadra farà bene e spero di giocare ancora il più possibile e fare gol nelle restanti partite. Tornare all’Atletico Madrid in futuro? Tutti si aspettano che ritorni all’Atleti. L’Atletico è la mia vita e forse succederà nel futuro. Ho bisogno di studiare e imparare. Non voglio tornare ad essere solo un volto, se torno è per aiutare la società a fare bene”, ha concluso Torres.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid