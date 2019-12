Torrente si occupa dei cali della Reggina. Ma ha visto la classifica del Gubbio?

Anche Vincenzo Torrente ha previsto un calo della Reggina, un altro allenatore che si traveste da mago. Forse l’ha fatto perché ha grandi ricordi del Bari, dove ha allenato, senza conoscere la realtà delle cose e parlando tanto per parlare. Fossimo in Torrente, più mago dalla palla di vetro che allenatore dai risultati convincenti, ci preoccuperemo di due cose. La prima: è reduce da esperienze in panchina una più negativa dell’altra, sarebbe il caso di darsi una mossa con fatti convincenti. La seconda, più importante della prima: ha rilevato il Gubbio da diverse settimane, ma la squadra è quartultima con appena tre punti di vantaggio sull’ultima in classifica. Forse Torrente dovrebbe preoccuparsi di spiegare ai suoi tifosi come risalirà la corrente: di tempo ce n’è poco, la classifica è bruttina. Meglio occuparsi dei problemi di casa sua, piuttosto che prevedere i cali degli altri. Anche per una questione di stile, che non si acquista al supermercato: vero, Torrente?