Torrente, retromarcia Trapani. Antonini: “Non vuole dare le dimissioni”

Vincenzo Torrente resta ancora sulla panchina del Trapani, malgrado la decisione (presa) di sollevarlo dall’incarico. E malgrado Aronica fosse già da ieri in città per riprendere il lavoro interrotto diverse e settimane fa. Dopo il durissimo post social dei giorni scorsi a seguito della sconfitta della Cavese, il presidente Antonini aspettava le dimissioni di Torrente e in ogni caso aveva praellertato e convocato Aronica, lo scenario era quello di un esonero dell’attuale tecnico se non avesse deciso di andarsene. Invece, no: Torrente non si dimette e resta ancora lì. Queste le dichiarazioni di Antonini, ieri a TeleSud: “Torrente non vuole andare via. Io vorrei un’assunzione di responsabilità da parte sua. Lui è convinto di vincere il derby con il Catania, solo i giocatori possono tirarsi fuori da questa situazione”.

