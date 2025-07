Torrent (tecnico Monterrey): “Abbiamo fatto un’ottima partita, ma le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato”

02/07/2025 | 09:42:58

Nonostante la sconfitta per 2-1 che ha sancito l’eliminazione dal Mondiale per Club, il tecnico del Monterrey, Domènec Torrent, ha voluto sottolineare l’ottima prestazione della sua squadra, pur esprimendo qualche rimpianto per alcune decisioni arbitrali. “Abbiamo disputato una partita solida, soprattutto nel secondo tempo, cercando di ribaltare il risultato – ha spiegato Torrent –. Non siamo soddisfatti del risultato finale, ma possiamo uscire a testa alta per l’impegno e la determinazione mostrati.” Torrent ha poi fatto riferimento a due episodi controversi che, a suo avviso, hanno influito sull’esito della gara: “Dopo la partita ho rivisto alcune situazioni che non avevo notato durante il match. In particolare, la decisione sul secondo gol del Borussia, quando un nostro giocatore è stato atterrato senza che l’episodio venisse rivisto al VAR, è stata decisiva. Inoltre, c’è stato un rigore evidente su Jesús Corona che non è stato né fischiato né rivisto.” Nonostante queste difficoltà, il tecnico ha preferito concentrarsi sugli aspetti positivi: “Il nostro atteggiamento è stato da squadra forte, e questa esperienza ci servirà per crescere in futuro.”

Foto: insta Monterrey