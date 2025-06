Torrent (allenatore Monterrey): “Pareggiato contro una big europea, ora vogliamo di più”

18/06/2025 | 09:22:51

Il debutto di Domènec Torrent al Mondiale per Club ha da subito mostrato carattere: la sua squadra frena l’Inter sull’1‑1 e lui esulta per un risultato che sa di affermazione. “Siamo molto felici per i nostri tifosi, ci hanno aiutato tantissimo a superare i momenti difficili,” assicura il tecnico, sottolineando come un punto con un club di così alto livello non sia da sottovalutare. Con fermezza, Torrent manda un messaggio chiaro: “Capisco che in molti non credevano in noi, ma eravamo convinti di avere le nostre chance.” Nessuna sudditanza psicologica, quindi: Monterrey si è ben organizzato, difendendo con ordine e saper combattere. Il blocco basso ha funzionato, la squadra ha mostrato solidità, e ora l’obiettivo si sposta già sul prossimo impegno: “Dobbiamo capire che nulla è ancora fatto, serve la stessa prestazione contro il River Plate.” Foto: Instagram Monterrey