Torreira: “Voglio giocare al Boca e stare vicino alla mia famiglia. Non posso farlo restando in Europa”

Lucas Torreira non vuole continuare a giocare in Europa, il giocatore passato in prestito dall’Arsenal all’Atletico Madrid, vuole stare più vicino alla sua famiglia dopo aver perso la madre per Covid.

Ecco le sue parole a ESPN Argentina, riportate da MundoDeportivo: “Non voglio tornare in Europa, voglio giocare al Boca. Voglio stare con la mia famiglia, me ne sono andato molto giovane, ora posso aiutare e stare vicino alla mia famiglia e a casa mia. E stando in Europa tutto questo non è possibile”.

Foto: sito Arsenal