Torreira: “Finalmente a Firenze, felice di essere qui. Ruolo? Al mister piace giocare con il mediano”

Lucas Torreira, nuovo acquisto della Fiorentina, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione per parlare del suo approdo in Toscana. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull’approdo alla Fiorentina e sul ruolo

“Al mio procuratore ho sempre detto di voler tornare in Italia, c’erano altre offerte ma quella che mi ha convinto di più è stata la chiamata del direttore Pradè. Ho creduto alla sua parola, sono felice di essere qui. Nell’ultimo mese ho parlato più con lui che con mio padre. È vero che si parlava da tanti anni di Fiorentina, voglio sfruttare al massimo questa esperienza ora che sono qua. Ruolo? Per me la cosa più importante è giocare. Ma si sa sono un regista cui piace giocare sempre la palla. Al mister piace utilizzare tanto il mediano, è un ruolo importante per me, l’ho fatto due anni alla Sampdoria con Giampaolo. Gioco sia in un centrocampo a due che a tre”.

Sugli obiettivi

“La società crede tantissimo in questa squadra, la cosa più importante ora è conoscere compagni e mister e spero di far divertire i tifosi. Dalla Sampdoria sono stato ceduto all’Arsenal, poi purtroppo lo scorso anno ho scelto di andare a Madrid. Normale che chiunque voglia giocare e invece non ho avuto tanto spazio”.

Su Italiano

“Ho guardato il calcio italiano anche se ero fuori, a La Spezia ha fatto bene. Urla tanto e ci sta dietro”.

Sulla sua possibile presenza contro l’Atalanta

“Non posso dire molto, credo che Gasperini stia ascoltando. Sono da pochi giorni con la squadra, spero per essere pronto già per Bergamo, per aiutare la squadra a portare a casa i tre punti. Nel frattempo, cercherò di capire al meglio cosa vuole Italiano”.

Sulla scelta del numero 18

“Il numero è importante perché la squadra del mio paese è il 18 Luglio e mio padre è il presidente”.

Sulla città di Firenze

“Firenze la conosco poco, con la Sampdoria sono venuto a giocarci ma stavamo sempre in albergo. Ora la sto conoscendo e vedo l’entusiasmo dei tifosi, cosa molto importante per me”.

📡 La presentazione di Lucas Torreira https://t.co/YDFy2hat4P — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 2, 2021

Foto: Sito Fiorentina