Torreira saluta la Fiorentina: “Ho fatto di tutto per restare, ma qualcuno ha impedito che ciò potesse accadere”

Lucas Torreira ha salutato la Fiorentina attraverso il proprio account Instagram: “Cari “Tifosi” dell’ACF Fiorentina. ‎Purtroppo è giunto il momento di dire addio. ‎È con grande tristezza che finisce il mio legame con l’ACF Fiorentina. Club che mi ha dato così tanto amore e supporto per tutto questo tempo. Fin dall’inizio mi avete fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è sempre stata gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Mi avete sempre mostrato affetto, rispetto e per questo sarò sempre grato. ‎Grazie alla sua fiducia sono riuscito a ritrovare la continuità e il livello che volevo. Lo devo ai miei compagni di squadra e a tutti i tifosi che ci hanno dato energia partita per partita. Sappiate che ho sempre lasciato tutto sul campo di gioco per questi colori. ‎Un ringraziamento speciale a tutto lo staff del club: cuochi, oggetti di scena, manager, fisioterapista e sicurezza. Sono il tassello fondamentale per il funzionamento di questo club. ‎Sappiate, che ho fatto di tutto il mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c’è stato chi, agendo secondo me in modo negativo, è riuscito a impedire che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene. ‎Vi auguro tutto il meglio per il futuro. ‎Avrete un altro fan che applaude dal posto in cui devo essere. ‎#ForzaViola‎‎. ‎Lucas Torreira“.

Foto: Twitter Fiorentina