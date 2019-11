Pablo Bentancur, agente del centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira, ha parlato del suo assistito e del possibile futuro in azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Se il Napoli si farà sotto per Torreira non lo so, prima dell’Arsenal il Napoli era la miglior opzione. In Inghilterra, al momento, non si sente più a suo agio perché ha cambiato ruolo”.

Foto: Arsenal Twitter