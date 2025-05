Torreira: “Futuro? Non mi sono arrivate offerte concrete, sono felice al Galataray”

31/05/2025 | 11:41:33

Intervistato dai canali ufficiali della Federazione, AUF TV, Lucas Torreira ha parlato del suo futuro: “Non so cosa succederà. Mi piacerebbe giocare la Copa Libertadores un giorno, ma col passare del tempo diventa sempre più difficile. In Turchia sto benissimo, gioco dove mi vogliono. Non mi è mai arrivata un’offerta concreta dal Sudamerica, ma al Galatasaray sono felice. L’anno prossimo giocheremo la Champions League e sarà sicuramente una stagione speciale. Per me la priorità è godermi il presente”.

Foto: Instagram Galatasaray