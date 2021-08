Torreira: Fiorentina sì, Eintracht no. Affare in dirittura. I dettagli

Operazione in dirittura: Lucas Torreira alla Fiorentina. Accostato nelle ultime ore a chiunque (Eintracht compreso) e negli ultimi mesi alla Lazio senza che ci fosse un fondamento, il centrocampista uruguaiano torna in Italia per indossare la maglia della Fiorentina. Operazione completata, prestito oneroso da 1 milione con riscatto a 15.

Totalmente confermata l’anticipazione di diverse ora fa da parte di Chris Wheatley che per Footoball.london aveva svelato la definizione della trattativa. Un colpo importante per i viola che hanno ormai avuto il via libera dall’Arsenal e che si preparano ad accogliere un nuovo centrocampista in grado di garantire il salto di qualità.

Lucas Torreira is close to signing for Fiorentina.

🇺🇾 The Uruguay midfielder has been training individually at Colney since arriving back in London.

Loan move with full salary being covered most likely option at this stage.https://t.co/lpaxtUVxoP

