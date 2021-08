Torreira e quel desiderio di tornare in Serie A. Ci siamo: la Fiorentina lo aspetta

Lucas Torreira e la Fiorentina, ci siamo quasi. A raccontare per primo di questa trattativa in dirittura è stato Football.london, vi abbiamo confermato nelle ultime ore la notizia di Chris Wheatley sull’imminente ritorno in Italia del mediano classe 1996. Si tratta di un’operazione in prestito oneroso da 1 milione con riscatto fissato a 15. L’uruguaiano aveva vestito le maglie di Pescara e Sampdoria, poi l’Arsenal e una stagione in prestito all’Atletico Madrid, nelle quali non aveva mai nascosto la volontà di rigiocare nel massimo campionato italiano. Ora ci siamo, finalmente questo momento è arrivato: la Viola lo aspetta.

Foto: sito ufficiale Arsenal