Torreira: “Diversi club italiani su di me, ma la chiamata di Emery mi ha sorpreso e reso felice”

Intervistato da ArsenalMedia, Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, ha parlato del suo trasferimento dalla Sampdoria ai Gunners: “Alla fine della mia ultima stagione alla Sampdoria c’erano molte squadre di cui si parlava. Non avrei mai immaginato di venire qui in Inghilterra, perché si parlava principalmente di club italiani. Prima di partire per la Coppa del Mondo, ho ricevuto una chiamata da Emery, che è stata una grande sorpresa per me. Sapevo di essermi guadagnato il riconoscimento per tutto il mio duro lavoro e per quello che avevo fatto alla Samp. Quella telefonata mi ha reso un uomo felice”. Sulla decisione di dire sì al club inglese prima della partenza del Mondiale grazie all’intervento del tecnico Emery: “Mi ha permesso anche di rilassarmi, perché mi ha permesso di concentrare tutta la mia attenzione sulla Nazionale e sulla Coppa del Mondo. Sono davvero orgoglioso di far parte di una squadra così importante”.

Foto: sito ufficiale Arsenal