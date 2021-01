Torregrossa, via libera per la Samp. E promessa mantenuta dal Brescia

Ernesto Torregrossa lascia il Brescia per andare alla Samp. Operazione in prestito oneroso (circa un milione) con obbligo di riscatto per altri sei milioni, confermata l’indiscrezione del Secolo XIX. E soprattutto una promessa mantenuta da parte di Cellino: già la scorsa estate l’attaccante avrebbe voluto la Serie A dopo la retrocessione ma era stato trattenuto.

La sessione successiva è stata quella giusta per il via libera. La Samp aveva pensato a Llorente poi ha fatto una scelta più… giovane. E Torregrossa sta per ritrovare la Serie A.

Foto: Instagram personale