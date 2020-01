Torregrossa e la prima doppietta in A: il giusto premio dopo tanta gavetta

Ernesto Torregrossa, un nome che oggi è stato pronunciato da molti appassionati di calcio. La sua doppietta, la prima in Serie A, contro il Cagliari non può per nessun motivo passare inosservata: colpo di testa a centro area e poi un sinistro telecomandato dai 30 metri che si infila all’incrocio. Due perle degne di nota che tengono in vita il Brescia, ma che non sono bastate per regalare il successo alle Rondinelle. Torregrossa, rientrato poco tempo fa dopo un brutto infortunio, si sta regalando emozioni uniche ritagliandosi con merito il suo spazio. Sicuramente, dopo tanta gavetta tra Serie C e Serie B, questa giornata rappresenta il giusto premio. Aspettando il miglior Balotelli e il ritorno al gol di Donnarumma, Corini si gode le gesta di Torregrossa, attaccante decisivo e allo stesso tempo elegante palla al piede che meriterebbe maggiore considerazione.

Foto: Brescia Twitter