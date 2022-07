Toronto, la nuova vita di Federico Bernardeschi: foto

Federico Bernardeschi è arrivato in America, più precisamente in Canada diventando di fatto un nuovo calciatore del Toronto. Con un contratto da 10 milioni l’anno fino al 2026, formerà insieme a Lorenzo Insigne la nuova coppia gol del club. Non ritroverà solo l’attaccante azzurro, Bernardeschi sarà compagno anche di Domenico Criscito, che guiderà la retroguardia del club. Insomma una vera e propria “Colonia azzurra” che spera di replicare le gesta di un altro italiano passato da quelle parti, Sebastian Giovinco, che col Toronto vinse un campionato segnando 73 gol in 142 gare.

Bernardeschi è stato accolto da tanti tifosi al sua arrivo in aeroporto. La festa è poi proseguita per le strade della città, cosi come successe per Insigne, accolto come una vera e propria star. Maglie, sciarpe e cori, la nuova vita di Federico Bernardeschi a Toronto non poteva iniziare meglio.

Foto: Twitter Toronto