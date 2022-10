Toronto, Insigne è il calciatore più pagato della storia della MLS: 14 milioni lordi a stagione

La MLS Player Association – l’equivalente dell’Assocalciatori in America – ha pubblicato gli stipendi lordi dei calciatori che partecipano al campionato. Dai dati (ufficiali) pubblicati emerge che Lorenzo Insigne guadagna ben 14 milioni di dollari lordi. Cifre che fanno di lui il giocatore più pagato della storia della MLS. Federico Bernardeschi, invece, arrivato in Canada dopo aver concluso la sua avventura con la Juventus percepisce invece 6,256 milioni lordi. Anche lui, così come Mimmo Criscito, è compagno di squadra di Insigne.

Foto: Facebook Toronto