Toro, si ferma Zaza: problema muscolare durante la rifinitura. I convocati di Mazzarri

Simone Zaza non ci sarà per la partita di domani tra il Torino e Bologna. L’attaccante granata, come riporta il sito ufficiale del club, ha concluso anzitempo la rifinitura di oggi per un problema muscolare alla coscia destra che verrà valutato nei prossimi giorni. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Mazzarri per la partita contro il Bologna:

PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANI;

DIFENSORI: AINA, BONIFAZI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, NKOULOU;

CENTROCAMPISTI: BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON;

ATTACCANTI: BELOTTI, EDERA, MILLICO, VERDI.

https://twitter.com/TorinoFC_1906/status/1216042126334734336

Foto: sito ufficiale Torino