Toro-show, poker alla Salernitana. L’Udinese passa di misura al Picco, Fares ribalta il Cagliari

Sono da qualche istante terminate le partite di Serie A delle ore 15. Il Torino si è imposto sulla Salernitana per 4-0 grazie ai gol di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic che hanno così regalato a Juric la prima vittoria in campionato. Da segnalare l’esordio di Ribery con la maglia granata dei campani. Passa di misura, invece, l’Udinese contro lo Spezia: al Picco è finita 0-1 per i ragazzi di Gotti in virtù della marcatura di Samardzic al minuto 89. Infine, successo pirotecnico del Genoa sul campo del Cagliari. Al doppio vantaggio dei sardi è seguita la straordinaria rimonta dei liguri con Destro e Fares (doppietta). Sono arrivati, dunque, i tanto attesi primi tre punti per gli uomini di Ballardini dopo i ko con Inter e Napoli.

Foto: Twitter Torino