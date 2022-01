Toro show, Fiorentina inguardabile: 4-0 con Singo, doppio Brekalo e Sanabria

Vero e proprio show quello messo in scena allo stadio Olimpico Grande Torino dalla squadra allenata da Ivan Juric. I granata schiantano la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 4-0 e si portano al nono posto in classifica a quota 28 punti. Ad aprire le danze nel primo tempo ci ha pensato Singo con un colpo di testa al minuto 19ì su assist di Vojvoda. Al minuto 23′ arriva il raddoppio di Brekalo su servizio di Lukic che offre un cioccolatino al compagno solo da spingere in fondo alla rete. Passano pochi minuti e al 31′ ancora Brekalo trova il terzo gol per il Torino: folle retropassaggio di Callejon con il centrocampista granata che supera in velocità Terracciano e firma la doppietta personale. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Sanabria su una splendida imbucata di Mandragora al minuto 58′: portiere saltato e palla in rete. La Fiorentina esce dal campo con una prestazione inguardabile e da dimenticare presto.