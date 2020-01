Toro, senti Sirigu: “Si è creato un ambiente spiacevole, sono amareggiato. Affrontiamo tutto a testa alta”

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel commentando la vittoria con il Genoa in Coppa Italia: “È stata una delle poche partite in cui è uscito fuori il vero spirito Toro. Vincere in determinati contesti è importante, stiamo affrontando delle difficoltà oggettive, ma anche nelle difficoltà riusciamo a reagire. Si è creato un ambiente spiacevole, e di questo sono molto deluso. Anche se da fuori non si vede, cerchiamo di dare il massimo ogni giorno. Affrontiamo le critiche a testa alta, ma a volte ci sono delle cose che mi fanno male. Ci siamo sentiti anche un po’ soli, sono un po’ amareggiato per questo. Siamo andati avanti in Coppa, è giusto ribadirlo questo”.