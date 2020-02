Toro, senti Longo: “Classifica? Abbiamo bisogno di fatti, non di chiacchiere”

Alla vigilia della gara contro il Milan, Moreno Longo è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Queste le parole del tecnico del Toro: “Non c’è una trappola particolare, giocheremo contro una squadra in salute che ha raccolto meno di quanto proposto. Siamo consapevoli di affrontare un Milan diverso, ha superato i problemi che avevano inizialmente grazie al lavoro di Pioli e all’arrivo di Ibrahimovic. In poco tempo non possiamo migliorare più di tanto, servono tempi fisiologici perché il corpo si adatti. Ma l’atteggiamento dei ragazzi mi piace, non hanno lesinato l’impegno e questo è un proposito perché già solo con concentrazione e atteggiamento potremo sopperire a qualche mancanza fisica. Classifica? La classifica dice che fino al Sassuolo siamo tutti dentro: questa presa di coscienza ci deve far capire che la bagarre è iniziata e noi dobbiamo rispondere presente. Abbiamo bisogno di fatti, non di chiacchiere. Spesso si spende una parola in più, ma dai confronti devono nascere risposte. Altrimenti restano soltanto buoni propositi”, ha chiuso Longo.

