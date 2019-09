Toro o Italia, la musica non cambia: Belotti inarrestabile, 9 gol in 9 partite

Il Toro e l‘Italia si godono un super Andrea Belotti. Il Gallo è stato protagonista di un avvio di stagione letteralmente da urlo: sei gol in sei gare in Europa League con la maglia granata, il sigillo contro il Sassuolo in campionato, poi stasera la doppietta d’autore con la Nazionale che ha steso l’Armenia nelle qualificazioni a Euro 2020. 9 centri in 9 partite complessive, un vero e proprio magic moment per Belotti, un mese abbondante nel quale tutto ciò che tocca (o quasi) diventa oro. Dopo le ultime due stagioni disputate tra alti e bassi, anche a causa di qualche problema fisico, l’attaccante granata sta brillando come ai vecchi tempi, trovando una continuità di rendimento di tutto rispetto. E ora il Gallo non vuole certo fermarsi qui…

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro