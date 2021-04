Toro-Juve 2-2: doppio Sanabria, Ronaldo acciuffa il pari di testa

Pareggio tra Toro e Juve, 2-2 dopo una partita ricca di emozioni. Il derby si mette molto bene per la Juve che trova il gol al 13’ con Chiesa dopo uno scambio con Morata e pallone che finisce sotto le gambe di Sirigu. Ma il Torino ha il merito di non smontarsi, di restare in partita e di ottenere il pareggio al 28’: conclusione di Mandragora, deviazione di Sczcesny e colpo di testa vincente di Sanabria a porta vuota. Pareggio all’intervallo e clamorosa svolta dopo 17 secondi dall’inizio della ripresa: leggerezza in disimpegno di Kulusevski che fa un regalo a Sanabria, tiro dell’attaccante per la doppietta personale, sul palo di Szczesny con il portiere non certo esente da colpe. La Juve prova a reagire, il Torino si difende abbastanza bene, ma incassa il 2-2 al 36’ con un colpo di testa di Cristiano Ronaldo dopo un tentativo di Chiellini, posizione regolare dopo l’intervento del Var. Subito dopo palo di Bentancur con un tiro dal limite. Proprio al 45’ colpo di testa di uno scatenato Sanabria e Szczesny che si riscatta deviando in angolo. Al 48’, in pieno recupero, il portiere polacco si ripete su una punizione di Baselli, finisce 2-2.

Foto: Twitter Torino