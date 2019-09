Simone Verdi, ultimo colpo del mercato estivo del Torino, ha realizzato un video-saluto rivolto ai tifosi granata in vista della sua prima gara con la maglia granata: “Ciao ragazzi, sono contentissimo di essere tornato. Ora non vedo l’ora di entrare in campo con questa maglia. Forza Toro”.

https://twitter.com/TorinoFC_1906/status/1169541030078795776?s=20

Foto: Torino Twitter