Toro, ecco Longo: “Possiamo fare un ottimo lavoro. Questa maglia impone di giocare con la garra”

Moreno Longo si presenta. Il nuovo allenatore del Toro, subentrato a Mazzarri, ha parlato così in conferenza stampa: “Ringrazio il presidente e tutta la società per questa opportunità che ho colto senza esitare: percepisco la possibilità di poter fare un ottimo lavoro. Torno qui con grande entusiasmo, in una piazza che mi ha dato e ci siamo dati tanto. Sono stati qui quasi 30 anni, ho un trascorso importante che mi dà quel senso di appartenenza maggiore per raggiungere gli obiettivi che con la società proveremo a raggiungere. Da cosa inizierò a lavorare? Dalla testa, dobbiamo pensare positivo e ad approcciare con grande coraggio e autostima già dall’allenamento di oggi. E’ una squadra che deve dimostrare le qualità che ha e che ultimamente non ha espresso. Il livello di ogni singolo giocatore deve tornare ad essere a ciò che aveva abituato. Dettagli del contratto? L’accordo è fino al 30 giugno, lo abbiamo trattato insieme in maniera serena e poi si affronterà un’eventuale possibilità di prolungamento. La mia priorità non è il futuro, ma il presente: con il lavoro quotidiano mi auguro di garantirmi una possibilità come del resto ci siamo detti. Da sabato vogliamo esprimere una prestazione con la garra, come impone questa maglia. Spero di essere nelle condizioni di tirare una volata nel finale di campionato”, ha chiuso Longo.

Foto: Twitter ufficiale Torino