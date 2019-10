Altro incontro oggi per l’Italia Under 20 nel Torneo 8 Nazioni. Gli azzurrini, dopo i successi con Polonia e Repubblica Ceca, al “Tardini” di Parma non sono andati oltre il pareggio contro l’Inghilterra. Finisce 2-2, a segno il terzino Gianluca Frabotta e il centrocampista Manolo Portanova, entrambi della Juventus Under 23.

Foto: FIGC