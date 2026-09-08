Torna Real Madrid-Inter cinque anni dopo. Prima volta per Chivu, tutte le curiosità

08/09/2026 | 16:43:14

In passato Real Madrid e Inter si sono sfidate già 19 volte, con precedenti in favore dei Blancos (10 vittorie a 7 dei nerazzurri con due pareggi). Gli ultimi due tecnici a sfidare il Real sono stati Conte e Inzaghi, sconfitti nei quattro incroci andati in scena nella fase a gironi, nei quali c’era anche lautaro. Per Chivu è l’esordio contro i Blancos. L’ultima sfida tra i due club fu nel 2021 al Bernabeu:

Inter-Real Madrid 3-1 (43′ Mazzola, 62′ Milani, 69′ Felo Bautista, 76′ Mazzola) – Finale Coppa dei Campioni 1963/64

Real Madrid-Inter 1-0 (12′ Pirri) – Semifinale Coppa dei Campioni 1965/66

Inter-Real Madrid 1-1 (20′ Amancio, 78′ Facchetti) – Semifinale Coppa dei Campioni 1965/66

Inter-Real Madrid 1-0 (54′ Cappellini) – Quarti Coppa dei Campioni 1966/67

Real Madrid-Inter 0-2 (23′ Cappellini, 57′ Aut. Zoco) – Quarti Coppa dei Campioni 1966/67

Real Madrid-Inter 2-0 (29′ Santillana, 47′ Juanito) – Semifinale Coppa dei Campioni 1980/81

Inter-Real Madrid 1-0 (57′ Bini) – Semifinale Coppa dei Campioni 1980/81

Inter-Real Madrid 1-1 (16′ Oriali, 59′ Gallego) – Quarti Coppa delle Coppe 1982/83

Real Madrid-Inter 2-1 (20′ Altobelli, 51′ Salguero, 55′ Santillana) – Quarti Coppa delle Coppe 1982/83

Inter-Real Madrid 2-0 (25′ Rig. Brady, 57′ Altobelli) – Semifinale Coppa UEFA 1984/85

Real Madrid-Inter 3-0 (12′ Santillana, 42′ Santillana, 57′ Michel) – Semifinale Coppa UEFA 1984/85

Inter-Real Madrid 3-1 (1′ e 54′ Tardelli, 87′ Valdano, 89′ Aut. Salguero) – Semifinale Coppa UEFA 1985/86

Real Madrid-Inter 5-1 dts (44′ Rig. Sanchez, 63′ Gordillo, 66′ Rig. Brady, 74′ Rig. Sanchez, 94′ e 107′ Santillana) –

Semifinale Coppa UEFA 1985/86

Real Madrid-Inter 2-0 (80′ Rig. Hierro, 91′ Seedorf) – Fase a Gironi Champions League 1998/99

Inter-Real Madrid 3-1 (50′ Zamorano, 59′ Seedorf, 85 e 92′ Baggio R.) – Fase a Gironi Champions League

1998/99

Real Madrid-Inter 3-2 (26′ Benzema, 33′ Ramos, 36′ Martínez, 69′ Perisic, 81′ Rodrygo) – Fase a Gironi

Champions League 2020/21

Inter-Real Madrid 0-2 (7′ Hazard(Rig), 61′ aut. Hakimi) – Champions League 2020/21Inter-Real Madrid 0-1 (91′ Rodrygo) – Fase a Gironi Champions League 2021/22

Real Madrid-Inter 2-0 (17′ Kroos, 80′ Asensio) – Fase a Gironi Champions League 2021/22

foto x inter