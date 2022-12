Torna in campo la Premier League: domani il Boxing Day

Archiviato il successo dell’Argentina di Lionel Messi ai Mondiali in Qatar, è tempo di tornare al calcio di tutti i giorni. E il primo campionato a ripartire, come spesso accade, sarà la Premier League con il consueto appuntamento del Boxing Day. Infatti, in Inghilterra si tornerà in campo già domani, nel giorno di Santo Stefano, per la diciassettesima giornata che si giocherà tra il 26, il 27 ed il 28 dicembre. Aprirà il turno il lunch match delle 13.30, dove il Tottenham di Antonio Conte se la vedrà con il Brentford. Il programma continuerà alle 16:00 con il triplo appuntamento che vedrà il Crystal Palace scenderà in campo in casa contro il Fulham, mentre il Wolverhampton farà visita all’Everton, il Leicester al Newcastle e il Southampton al Brighton di Roberto De Zerbi. Alle 18:30, invece, sarà il turno del Liverpool di Jurgen Klopp che sfiderà l‘Aston Villa. A chiudere il programma del Boxing Day ci sarà la capolista Arsenal che tornerà in scena all’Emirates Stadium contro il West Ham di Gianluca Scamacca. Il 27 toccherà invece al Chelsea che alle ore 18:30 sfiderà il Bournemouth a Stamford Bridge. Alle 21:00 si riaccenderanno le luce all’Old Trafford con Manchester United–Nottingham Forrest. Infine, mercoledì 28 dicembre, chiuderà la giornata di Premier la sfida tra Leeds e il Manchester City di Pep Guardiola.

Foto: Premier League Instagram