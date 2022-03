Torna il Premio Nazionale “Peppino Prisco”: Barella miglior calciatore, riconoscimento speciale per Mancini

Lunedì 16 maggio torna nel Teatro Marruccino di Chieti il Premio Nazionale “Giuseppe Prisco”, dopo i due anni di interruzione dovuta al Covid-19. Ad essere premiati saranno i vincitori proclamati prima della pandemia dalla giuria allora presieduta da Sergio Zavoli (deceduto il 4 agosto del 2020) e composta da Italo Cucci, Gianni Mura (deceduto il 21 marzo del 2020), Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico e coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini.

Sul palco ci saranno i vincitori del premio per le varie categorie, ovvero quella relativa ai dirigenti di Società (andato a Oreste Vigorito del Benevento), agli allenatori (assegnato a Sinisa Mihajlovic) e ai calciatori (per cui sarà premiato Nicolò Barella). In occasione della cerimonia sarà attribuito anche il “Premio Speciale della Giuria” al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini.

Foto: Twitter Nazionale Italiana