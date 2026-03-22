Torna a sorridere la Samp: Avellino battuto 2-1 a Marassi

22/03/2026 | 19:14:10

La Sampdoria batte 2-1 l’Avellino in uno scontro diretto cruciale al Marassi. L’Avellino paga un secondo tempo un po’ troppo rinunciatario e alcuni episodi sfortunati. Si ferma la corsa dopo 3 vittorie di fila.

Approccio ottimo della Samp che dopo 3 minuti reclama un calcio di rigore per una spinta su Brunori. Chiffi lascia correre dopo il consulto al VAR. Al 4′ Pierini prova in girata, palla a lato. Meglio la Samp in avvio, al 18′ conclusione di Ricci, palla deviata in corner da Daffara. Avellino molto molto falloso in avvio, in 22 minuti una decina di falli, che Chiffi non reputa nessuno da giallo. Il primo giallo se lo prende Pandolfi per un fallo sul portiere.

Alla mezz’ora la prima grande chance della gara è per Sounas. Conclusone centrale ma Martinelli è bravo a parare e salva la Samp. Primo tempo che si chiude senza gol, gara molto maschia, tantissimi falli e gioco spezzettato.

Nella ripresa, Ballardini si gioca la carta Biasci, che mette al posto di Pandolfi, ammonito.

Al 51′ calcio di rigore per la Sampdoria. Missori stende Brunori in area. Contatto dubbio. Il VAR cancella la decisione per un fuorigioco dell’ex Palermo. Al 66′, calcio di punizione per la Sampdoria, va Pierini, grande parata di Daffara.

Al 72′ la sblocca la Sampdoria. Azione quasi dal nulla, Brunori calcia a giro, palla nell’angolino. Vantaggio blucerchiato.

Ballardini mette in campo Tutino e D’Andrea. Al 79′, colpo di testa di Viti, para ancora Daffara. Sul successivo angolo all’80’ arriva il 2-0. Corner che trova Palma staccare di testa, rete del 2-0, stavolta Daffara battuto.

Ma l’Avellino è ancora vivo. All’84’ rouleta di Tutino, palla per Sala che crossa, irrompe Biasci che tocca e batte Martinelli per il 2-1. Torna a segnare Biasci, dopo un mese e mezzo di astinenza.

L’Avellino prova l’assalto finale, ma la Samp tiene duro e non concede chance ai biancoverdi. Finisce 2-1 per la Sampdoria, che risorge dalle ceneri, dopo un periodo nerissimo. L’Avellino perde dopo 3 grandi vittorie di fila e resta a 39 punti, agganciato dalla Carrarese, la Samp sale a 34 e risale dopo 6 gare senza vincere.

Foto: sito Sampdoria