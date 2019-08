Tormentone Icardi: puntata numero 1000. Al Napoli…

Puntata numero 1000 del tormentone Icardi. Il Napoli ha continuato a provarci, ma ha trovato lo stop, malgrado l’accordo raggiunto con l’Inter per 65 milioni. Ora si tratta solo di capire se il Napoli avrà ancora voglia di inseguire dopo aver memorizzato la volontà di Icardi di aspettare la Juve o, in alternativa, di restare all’Inter. Oltretutto balla Llorente che sta aspettando la decisione definitiva e ha messo in stand-by tutte le proposte, anche importanti, che gli sono arrivate.

Foto: Twitter ufficiale Inter