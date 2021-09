Torino, Zima si presenta: “Ho tanta corsa, non ho preferenze di ruolo. Voglio migliorare e dare il mio contributo”

David Zima, centrale ceco classe 2000 del Torino che ha già esordito dal primo minuto nella sfida contro la Salernitana, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: “Le mie caratteristiche? Ho tanta corsa, cerco di difendere bene e voglio subire il minor numero di gol possibile. Non ho preferenze di ruolo nella difesa a tre, posso giocare a destra, in mezzo o a sinistra. Serve sempre tanta attenzione durante le partite. E’ uguale difesa a tre o quattro, ho giocato in entrambi i moduli e non mi cambia molto”.

Com’è stato il primo impatto con la Serie A?

“È un campionato diverso e con più qualità. Voglio migliorare e spero di dare il mio contributo, è importante fare questa esperienza”.