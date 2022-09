Torino, Vojvoda: “L’Inter non ci preoccupa, andremo a San Siro per vincere”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del sito ufficiale granata, Mergim Vojvoda, esterno del Torino, ha commentato la vittoria di ieri sera contro il Lecce: “Sono contento per la vittoria contro il Lecce. Sono stato fuori per tre settimane in preparazione ma ora sto lavorando duro e mi sento bene anche fisicamente. Ho tanti obiettivi quest’anno e voglio crescere ancora”. Dopodiché, ha parlato anche del prossimo impegno contro l’Inter: “Perché dovrebbe preoccuparci affrontare i nerazzurri? Siamo carichi e andremo a Milano per vincere anche contro di loro“.

Foto: Twitter Torino