Torino, visite mediche in corso per i difensori Walukiewicz e Maripan

Sono in corso le visite mediche dei difensori Walukiewicz e Maripan, nuovi rinforzi per la retroguardia del Torino di Vanoli. Difensori dallo spessore tecnico interessante, che rinforzeranno la solida difesa a tre del tecnico ex Venezia. Dopo le visite, i due difensori saranno in sede per le firme sui contratti.

Foto: Instagram Walukiewicz