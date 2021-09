Torino, Vagnati: “Mi piace cucinare, in questo mercato abbiamo fatto il menù completo”

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha spiegato così in conferena stampa i colpi di mercato conclusi nelle ultime 48 ore della sessione estiva: “Ringrazio il nostro segretario, ha fatto tre trasferimenti internazionali e ha fatto un lavoro straordinario. Come hobby mi piace cucinare: siamo stati bravi a fare il menù completo in questo mercato. Le circostanze si sono verificate alla fine, ma eravamo avanti con tutto. Abbiamo preso dei piatti importanti, cercando di ottimizzare l’aspetto economico”.

Foto: sito Torino