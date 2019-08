Torino, tutto ok per Laxalt: visite mediche per l’uruguaiano

L’Atalanta lo aspettava, niente. La Fiorentina lo ha sedotto e poi abbandonato per andare su Dalbert. Poi su Diego Laxalt è tornato prepotentemente il Toro dopo i sondaggi delle scorse settimane. Tempistica rispettata, come riferito. L’uruguaiano è arrivato a Torino stamattina e in questi istanti sta sostenendo le visite mediche per conto del club granata. Successivamente l’ex Milan potrà apporre la firma sul contratto.