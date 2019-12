Allenamento tecnico-tattico per il Torino, in preparazione alla sfida di domenica contro la Fiorentina. Sessione differenziata per Millico, mentre Lukic, si legge sul sito ufficiale, è rientrato anzitempo negli spogliatoi per un trauma contusivo sopra il ginocchio sinistro nella partita che ha concluso l’odierno programma di lavoro.