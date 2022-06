Torino, trattativa ben avviata per l’attaccante Luis Henrique

Il Torino ha perso Brekalo e cerca attaccanti esterni di una certa qualità. In giornata c’è stato un incontro tra il club granata e l’Olympique Marsiglia per l’attaccante Luis Henrique, classe 2001. Un incontro proficuo, le parti non sono distante. Il club francese chiede un prestito oneroso con riscatto tra i 7 e gli 8 milioni, l’offerta è leggermente inferiore ma ci sono i margini per arrivare a un’intesa.

Foto: Twitter Marsiglia