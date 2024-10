Torino, tegola Zapata: problemi al ginocchio. È uscito in lacrime in barella

Piove sul bagnato in casa Torino.Nel finale di gara contro l’Inter, difatti, i granata perdono Duvan Zapata e temono per le sue condizioni. Il centravanti colombiano finisce a terra da solo in un contrasto in velocità con Acerbi, nel tentativo di dribblare il difensore avversario. giocatore lascia in barella il campo del Meazza, tra gli applausi di incoraggiamento dei tifosi di casa.

Foto: Instagram Torino