Torino, tampone dubbio per Linetty. Il centrocampista ha già lasciato Cagliari

Questa mattina, nel ritiro di Cagliari, il Torino ha svolto il solito giro di tamponi di controllo al gruppo squadra, dopo quello di ieri mattina dal quale non erano emerse sorprese. La notizie che ne è derivata, è il risultato “dubbio” del tampone di Linetty. La società granata ha ritenuto opportuno estrometterlo dal gruppo squadra in via precauzionale, tenendolo fuori dai convocati per Cagliari-Torino in programma questa sera, e gli ha messo a disposizione un volo privato che da Cagliari lo ha riaccompagnato a Torino. Già nelle prossime ore Linetty sarà sottoposto a nuovi controlli. Nicola non potrà dunque contare su di lui, come non potrà avere a disposizione i due calciatori risultati positivi dopo il tampone di mercoledì e posti in isolamento. Assente tra i convocati anche Sanabria.

Foto: Twitter Torino