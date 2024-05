Torino storico, non segnava 3 gol al Milan in Serie A dal 1959

Il Torino ha segnato tre gol in una partita di Serie A contro il Milan (nella vittoria di questa sera per 3-1) per la prima volta dal 26 aprile 1959 (3-3 in casa dei granata), 65 anni e 22 giorni fa. Una serata di grande festa, quindi, in casa granata, che rompe questo tabù e con questo successo si porta al nono posto e vede da vicino la qualificazione in Conference League.

Foto: twitter Torino