Torino, squadra in ritiro in vista della gara con la Lazio

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della partita di martedì sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Davide Nicola ha fatto svolgere due programmi: lavori di scarico per i calciatori reduci dal match di ieri a La Spezia, seduta tecnica per gli altri elementi a disposizione. Terapie per Gojak e Murru. Dopo l’allenamento odierno tutto il gruppo squadra è andato in ritiro. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario una sessione tecnico-tattica.