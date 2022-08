Torino, si fermano Zima e Izzo: il comunicato del club

Doppia tegola per il Torino, e in particolare per la difesa di Juric. Dopo l’ultimo test amichevole, si sono fermati due calciatori: si tratta di David Zima e Armando Izzo. Sul sito del club è stato pubblicato un comunicato relativo alle condizioni di entrambi: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto David Zima hanno evidenziato una lussazione acromion claveare destra. Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo e poi potrà iniziare la fase di riabilitazione. Per quanto concerne invece Armando Izzo, previsti per domani gli accertamenti strumentali”.

Foto: Instagram Izzo